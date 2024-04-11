Армянская диаспора оказывает поддержку людям, укрепляющим дамбы

Со дня на день в Петропавловске ждут большую воду. В Тепличном сейчас работают спасатели, волонтёры и просто неравнодушные североказахстанцы. Большую поддержку оказывают этнокультурные объединения. Сегодня в посёлок приехали представители армянской общины. Они предоставили 50 человек и технику в количестве 35 единиц для укрепления дамбы. А еще привезли горячее питание.

ЗАЛИБЕК АКОБОВИЧ, председатель АО «Северо-Казахстанский областной центр армянской культуры «Кентрон»:

— Мы все вместе решили сегодня покормить людей, которые трудятся с утра до вечера на этой дамбе. Круглосуточно укрепляем, работаем на дамбе, чтобы спасти, насколько возможно наш город. Общиной мы уже отправили подушки, вот сейчас покормили 90 человек, ну и дальше ещё будем помогать.



Валерия Сиваш