Аким области и первый заместитель Премьер-министра РК совершили утренний объезд города

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр и аким области Гауез Нурмухамбетов осмотрели поврежденный коллектор на пересечении улиц Абая и Жамбыла. Глава региона заявил, что неполадки в работе должны быть устранены в ближайшее время.

— Перекачиваем, как сейчас делаем, и он по нему должен идти. Тогда у нас получится.

— Мы говорим «качество», но это все неудобство. Конечно, быстрее надо, оперативнее.

— Максимально будем стараться

— Но и качественно — в первую очередь.

Генеральный директор ТОО «Қызылжар су» Женис Султанов утверждает, что работы по ремонту поврежденного коллектора ведутся. Однако, для качественного устранения всех неполадок потребуется некоторое время.

— Мы сейчас склеили трубу 460 метров. И Назарбаева, и Жабаева будем.

— А за раз сколько можно?

— Сразу почти 500 метров тянем.

— 500 можно тянуть?

— Можно, просто хотел попросить у Вас еще два-три, здесь должен приготовить я.

— Качественно надо.

Следующим объектом стало АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». Во время паводкоопасного периода некоторые населенные пункты региона остались без электроэнергии. Массивные куски льда, несущиеся с бурным потоком талой воды, повредили некоторые магистрали. По словам руководителя АО «Севказэнерго», данная проблема решается.

Анатолий Казановский, генеральный директор АО «Севказэнерго»:

— Те повреждения, которые сейчас имеем. Сейчас проработку ведем с поставщиками. У нас семьдесят стоек ключевых, что удалось осмотреть на повреждениях. Это магистральные сети 35-10, в проводе это 24,5 км, а в протяженности линий это 8.1 км на повреждении. И более тысячи изоляторов.

Глава региона отметил, что необходимо незамедлительно извещать об аварийных ситуациях. Он подчеркнул важность оперативного реагирования на различные происшествия, особенно в такой период.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Если планировали, когда включаете аварийную ситуацию, тогда сразу докладывайте. План — одно. Мы же с населением работаем.

По словам специалистов, ни одно ограничение потребителей в области не связано с паводками. На данный момент прилагаются все усилия, чтобы обезопасить электрические линии от разрушающих природных явлений.

Яков Кухаренко, диспетчер Центральной диспетчерской службы:

— На данный момент у нас есть сложные участки. Например, по станции новый путь — это Шал акына РЭС. Она у нас обесточена. Повреждения по линии малый путь. Резервного питания нет. Принято было решение, что установили генераторы и подаем напряжение потребителям.

В первые дни паводка были предприняты все необходимые меры, включая установку дизельных генераторов в наиболее подверженных стихийным явлениям зонах. Работа продолжается и по сей день.

Анатолий Казановский, генеральный директор АО «Севказэнерго»:

— Следующие по пути следования — это Есильский район, Покровка. Там у нас кладут две 110-ки, Амангельдинское и алматинское направление. Там у нас кольцующие линии, 110-ки, 35-ки есть.

Первый заместитель Премьер-министра страны расказал о необходимости немедленно провести определенные работы на некоторых участках электропутей Северо-Казахстанской области. Не нужно уделять внимание бумажной волоките, чтобы не тратить время.

Роман Скляр, первый заместитель Премьер-министра РК:

— Сейчас я поручаю Вам при всех. Говорю, сейчас начинать. Министерству я дал указание. Они вам все передадут. Немедленно начинайте. Надо было еще раньше сказать, а не ждать бюрократические процедуры, которые пройдут. Режим ЧС объявлен.

На постоянном дежурстве сейчас 46 аварийных бригад, из них 14 — в областном центре. На сегодня четыре населенных пункта работают на дизельных генераторах, в трех из них обеспечивается подача энергии в восьмичасовом режиме, а в одном — 100%.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

