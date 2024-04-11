3 млн 800 тысяч тенге и 40 тонн вещей собрали жители Астаны в рамках гуманитарной помощи

Мотопомпы, генераторы, лекарства, продукты питания и другие вещи первой необходимости везёт эта фура из столицы. Неравнодушные казахстанцы продолжают оказывать гуманитарную помощь.

Инициатором выступил блогер и предприниматель Алибек Ермагамбетов. Он прожил в Петропавловске 15 лет, а сейчас живёт в столице. Беду любимого города воспринял как собственную.

АЛИБЕК ЕРМАГАМБЕТОВ, блогер, предприниматель, г. Астана:

— Это не фонд, а инициатива гражданская. Я лично 9 апреля приехал в Сергеевку, осмотрел водохранилище. В 2017 году, когда у нас сильные паводки были, я тоже участвовал в этих мероприятиях. Тогда высота перелива была 338 см, когда по новостям услышал, что уже 425 см, то уже понимал, что грозит городу. Сразу же приехал. Поделился с аудиторией. Лично сам закупил оборудование. Конечно, этого бы было недостаточно, поэтому призвал людей помочь. Я сразу обратился в акимат. Они организовали нам площадку.

Буквально за 8 часов астанчане собрали 40 тонн необходимых вещей. Было много и тех, кто не смог приехать самостоятельно, но очень хотел помочь. Потому приняли решение открыть временный сбор.

АЛИБЕК ЕРМАГАМБЕТОВ, блогер, предприниматель, г. Астана:

— И собрали за несколько часов 3 миллиона 800 тысяч тенге. Все отчёты мы дадим в телеграмм-канале. Мы физически даже не успели все эти деньги потратить. На сегодня где-то 450 с чем-то тысяч ещё остаток есть. Либо мы это переведём в фонды, либо узнаем, какие вещи ещё нужны и закупим в Петропавловске. В таких ситуациях мы должны друг другу помогать. Это гражданский долг.

На помощь в разгрузке вещей пришли активисты, представители филиала партии «Аманат», студенты.

РУСЛАН АНДРЕЕВ, студент Kozybayev University:

— Сказали, что нужна помочь. Мы с парнями сразу вышли на связь и пришли сюда. Подождали немножко, фура приехала. Сейчас быстрее нужно разгрузить и бежать по своим делам. Сейчас желательно всем людям держаться вместе, помогать друг другу. Потому что это касается всех, всего Петропавловска и не только.

Акимат СКО выражает глубокую благодарность всем неравнодушным жителям и организациям за оказание помощи и поддержки населению региона в этот непростой период.

Диана Салихова