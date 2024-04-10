За отказ от эвакуации североказахстанцев ждет штраф

Прокуроры просят население отнестись с понимаем к сложившейся ситуации и не препятствовать эвакуации. Есть случаи, когда граждане отказываются покидать свои дома, тем самым подвергают опасности себя и своих близких. В соответствии со статьей 50 Закона РК «О гражданской защите населения» в случае крайней необходимости непосредственной угрозе жизни и здоровью людей руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации организует проведение эвакуационных мероприятий.

Тыныбек Сапаров, прокурор г. Петропавловска:

— Кроме того разъясняем, согласно статьи 667 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.



Анна Потеряева