Военнослужащие, заводчане, жители города вышли на борьбу с паводком

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— С 6 утра на дамбе по улице Ущева трудятся военнослужащие, прибывшие из столицы. Они помогают в укреплении плотины, подготавливают мешкотару, эвакуируют население. Оказывают поддержку областному центру они и днём, и ночью.

ВЛАДИМИР КОТОВ, военнослужащий в/ч 68665, г. Астана:

— Днём и ночью работаем. Вчера ночью по тревоге подняли нас. Ожидались паводки. Приехали, быстро устранили. Мешкотару заполянем. Сейчас больше 10 тысяч мешков. Жителей, кстати, много приходило. Кто едой, кто водой, кто перчатками помогал. Много жителей обращаются, приходят, свою помощь предлагают.

Бок о бок с военнослужащими трудятся и сотрудники Петропавловского завода тяжелого машиностроения. Каждый из них пожертвовал однодневную зарплату на гуманитарную помощь. А чуть дальше, тоже в районе Подгоры, кипит работа и с участием специалистов завода им. Кирова.

АЛЕКСАНДР КРИВОЛАПОВ, начальник производства завода им. Кирова:

— Здесь вот уже 8 камазов завезли. Построили вот такую дамбу. Мы сразу грузим мешки, и дальше будем переносить уже на дамбу. Здесь заготовка у нас. Все мы из одного города. Надо помогать. Все-таки такая стихия. В трудную минуту мы всегда поможем. Причем, это коллективно. Не было таких противоречий, мол, не пойду, не хочу. Это общая проблема.

Выйти на помощь в борьбе с паводками была инициатива самих работников. Руководство их поддержало. Эти дни им оплачиваются как рабочие. А также для них готовят ароматный плов и чай, чтобы не дать мерзнуть в такую прохладную погоду.

АЛМАС НУРМАГАМБЕТОВ, генеральный директор завода им. Кирова:

— На данном участке работают порядка 100 человек. Мы освободили от работы. Завтра планируем также 100 человек задействовать. Занимается мешкотарой — забиваем в мешки глину. Хотим принять активное участие, можно сказать, в защите города. Здесь работают и инженеры, и токари, слесари, административный персонал. Все солидарны с городом. Понимаем, что нужно принять меры сейчас. Все настроены помогать. Даже бесплатно. Но, мы как работодатели готовы оплатить.

Не стоят в стороне и местные жители. Вооружившись лопатами, одевшись потеплее, они также вышли на борьбу с большой водой. Мешки и глину активистам привезли рабочие филиала компании «Казавтожол». Помогают и простые прохожие.

ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА, жительница г. Петропавловска:

— Мы пришли, собрались все вместе. Мы совместно это всё обсуждаем. Все переживают, все очень боятся потопа, потому что у нас и старики, и дети, кто-то вообще выехать не может. И нужно укреплять именно те низины, которые, возможно, протекут. Поэтому своими усилиями стараемся. Вот вчера, чуть дальше, грузили мешки. Были солдаты. Мы также помогали им, они нам. Очень много было проделано работы.

Работать неравнодушные жители планируют до глубокого вечера. Паводок — общая проблема, бороться с которой североказахстанцы намерены дружно и сообща.

Диана Салихова