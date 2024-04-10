Свыше 20 домов оказались под водой в селе Покровке Есильского района

Из-за подъема уровня воды в реке Есиль подтопило 24 дома в селе Покровке Есильского района. Все жильцы благополучно эвакуированы. Через населенный пункт проходит республиканская трасса «Петропавловск-Жезказган». Несколько дней назад через нее пошла талая вода. Сегодня уровень воды в Покровке составляет более 1,5 метров, что представляет опасность. Обстоятельства осложняются и ледоходом на реке Есиль. Местный эвакопункт расположен в высшем сельскохозяйственном колледже им. Ж. Кизатова, однако там людей нет. Все эвакуированные расселились по родственникам. Депутаты Мажилиса Еркебулан Мамбетов, Дмитрий Колода и Бакытжан Базарбек встретились с собственниками домов, попавших в зону подтопления, разъяснили им ситуацию по возмещению затрат.

ДМИТРИЙ КОЛОДА, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Компенсации будут предоставляться согласно постановлению Правительства от 19 декабря 2017 года. Надо в местные госорганы в течение 30 дней с начала чрезвычайной ситуации подать заявление о возмещении, в течение 10 рабочих дней определяется размер ущерба. Средства для выплаты компенсаций имеются в резервах местных исполнительных органов. Если потребуется дополнительное финансирование, оно будет предоставлено из государственного резерва. Государство окажет помощь, никто не останется без внимания.

В этот же день депутаты посетили еще несколько районов области, ознакомились с обстановкой на гидроузле в городе Сергеевке. Уровень воды на сооружении превышен на 4,2 метра. Всего в регионе подтоплены 76 домов, эвакуированы 634 человека и более 1700 животных. На дорогах зафиксировано 19 переливов. Для снижения объема затопления вскрыты 8 участков дорог районного и республиканского значений. Работают 305 единиц техники, 156 мотопомп и 22 плавательных средства, задействованы около 2 тысяч специалистов.

Валерия Филатова