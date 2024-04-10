Роман Скляр: «Если дома восстановлению не будут подлежать, то будем строить новые»

В селе Покровке Есильского района подтоплено 24 дома. Пострадавшее население было вывезено в эвакуационные пункты. Держит ситуацию на контроле первый заместитель Премьер-министра. Роман Скляр отметил, что ни один житель не останется без внимания.

Роман Скляр, первый заместитель Премьер-министра РК:

— Если дома восстановлению не будут подлежать, ремонту, то будем строить новые дома. Это вы должны понимать, что без участия, без помощи никто не остается. Каждая семья. Стихию предотвратить невозможно, противостоять ей. Вы же видите, здесь постоянно живете. Главное, чтобы государство заботилось о своих гражданах. Это все будет обеспечено.

Схожую картину можно наблюдать и в селе Петровке. Там затоплено 9 домов. Благодаря работе спасателей удалось спасти скот. Ознакомившись с ситуацией, Роман Скляр и аким области направились к эвакуационному пункту.

Роман Скляр, первый заместитель Премьер-министра РК:

— К сожалению, пришла большая вода. Но, как сказал наш Президент, мы помогаем каждой семье, каждому гражданину.

Жительница села Бирлик Бейнегуль Жумалханкызы сейчас с ребенком находится в эвакопункте села Петровки. Женщина рада, что заблаговременно эвакуировалась.

Бейнегуль Жумалханкызы, жительница села Бирлик, Есильский район:

— Вода пришла к нам. Мужья остались со скотом, а скот — в сараях. Приехали сюда, когда затопило деревню. Нас привезли ночью два дня назад. У нас сейчас все хорошо. Есть где поспать, есть что покушать. Дети учатся, отдали в школу. Те, кто помладше, ходят в садик. А мы разместились тут.

В селе Николаевке Есильского района 6 апреля прошла эвакуация жителей в безопасные места. На сегодня талые воды подтопили уже более 20 домов.

Любовь Щербинина, жительница села Николаевки, Есильский район:

— Наш дом подтопило вторым. Нас перевезли, я переехала в дом сына, дом купил сын, поэтому мы живем там. Ну, конечно, мы не все перевезли, основное. Половина дома нет, и баню, все подтопило. Скот заблаговременно вывезли.

Зинаида Родионова находится в эвакуационном пункте 3 дня. Пенсионерка, жилье которой затопило, говорит, что сейчас находится в отчаянном положении.

Зинаида Родионова, жительница села Николаевки, Есильский район:

— Мы живем здесь все время. У нас все время приходит вода, она приходит 3 дня, 3 дня уходит. Мы привыкли к этому. Но она, понимаете, приходила в нормальном количестве. И мы были этому рады, счастливы. Это весна, все прекрасно. В этом году она сумасшедшая. В этом году она просто непредсказуемая. Она нас напугала. Она нас сделала нищими. Ну, в общем, мы напуганы очень.

Спасатели эвакуируют жителей из зон риска подтопления в безопасные места. Охраной домов населения занимаются стражи правопорядка. Аким Северо-Казахстанской области заявил, что ущерб жертвам разбушевавшейся стихии будет компенсирован.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Поручение мы дали правоохранительным органам. Все это они вместе с акимом района по каждому дому будут обследовать, чтоб не было мародёрства, воровства. Вы знаете, особенно в ночное время. Мы должны сохранить имущество, которое сегодня в ваших домах есть, во дворе. Двери все же закрыли? Как вода спадет, комиссия будет в каждом доме работать.

Всего в Есильском районе проживают более 26 тысяч жителей. Мероприятия по эвакуации граждан из опасных зон продолжаются. Стоит отметить, что в настоящее время в городе Петропавловске, Тайыншинском, Кызылжарском и Есильском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

