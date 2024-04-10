Полицейские предупреждают североказахстанцев о возможных попытках мошенников нажиться на паводке

В период паводка возможны попытки интернет-мошенников нажиться на чужой беде, размещая объявления о сборе помощи пострадавшим. Подобные случаи отмечены в Казахстане. Полицейские советуют жителям области проявлять бдительность и тщательно проверять любую информацию, касающуюся финансов. Доверять следует только официальным источникам. Полицейские рекомендуют, встретив в интернете объявления о сборе средств, проводить хотя бы элементарную проверку. К примеру, можно позвонить по телефону автору объявления и сравнить его номер с номером, указанным для перевода средств. Аферисты порой размещают реально существующие объявления, незначительно изменив номер счёта, чтобы собираемые средства попадали к ним в руки.

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:

— Можно пользоваться видеозвонком – с большой долей вероятности, мошенник не захочет показывать своё настоящее лицо. Также люди, пострадавшие от паводка, могут довериться информации о компенсациях. Для её получения якобы следует поделиться своими личными и финансовыми данными. Ни в коем случае не делайте этого. Обязательно проверьте все сведения на официальных ресурсах организаций. Никогда никому не сообщайте коды, приходящие в sms-сообщениях.



Валерия Сиваш