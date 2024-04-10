Подача воды будет в штатном режиме

ТОО «Кызылжар су» призывает не доверять фейковым сообщениям. Среди жителей «гуляет» информация об отключении водоснабжения в связи с паводком. Как сообщают представители «Кызылжар су», подача воды будет идти в штатном режиме.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— На сегодня специалистами «Кызылжар су» проведена большая работа. В 2017 году был показатель. Мы построили дамбу, насосную станцию первого подъема. На сегодня эта дамба укреплена дополнительно, увеличена в размере в высоту. Поэтому необходимо верить только той информации, что проходит в официальных ресурсах. Ежечасно проводится мониторинг питьевой воды во всем городе.



Диана Салихова