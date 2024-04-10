О качестве воды в период паводка рассказали санврачи

Воду пить можно! Специалисты СЭС развеяли мифы о загрязнённости воды и рассказали, какие проверки ежедневно она проходит.

ТАТЬЯНА ГОРЛОВА, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Я хочу совершенно ответственно вам заявить, что предприятия, обеспечивающие очистку и подачу воды в централизованные сети, это водозаборы «Есиль су и «Кызылжар су». «Кызылжар су» имеет свою аккредитованную лабораторию, которая в рамках производственного контроля. Не менее 32 проб ежедневно проходят бактериологические исследования, санитарно-химические исследования. Исследуется исходная вода. Результатов негативных, для того, чтобы сказать, что вся вода из крана плохая, нет.

Работа санитарно-эпидемиологической службы переведена на усиленный режим. Увеличили контрольные точки отбора воды.

ТАТЬЯНА ГОРЛОВА, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Во-первых, если происходит затопление населённого пункта или прибывает вода, то этой водой пользоваться не имеют права. То есть, изыскиваются альтернативные источники водоснабжения. В данный момент в населенном пункте Жанажол отключен центральный водопровод, который был затоплен. И сейчас вода идёт под контролем отбора проб из двух общественных колодцев. И рассматривается вопрос организации подвоза воды. Совершенно не соответствует действительности информация о том, что пришла грязная вода.

В случае отключения централизованной подачи воды идёт дополнительное обеспечение водой гарантированного качества, говорит Татьяна Горлова.

ТАТЬЯНА ГОРЛОВА, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— У нас было отключение воды в городе Тайынше, потому что мог быть затоплен энергоблок. В случае такой ситуации 11 тысяч человек остались бы без воды. Мы говорим о том, что этого не допустили. Вовремя объявили ЧС и отработали. Теперь мы говорим о том, что были подвергнуты затоплению 4 сибиреязвенных захоронения. Там мы отобрали воду, которая вся отрицательная. То есть, она не содержит сибирской язвы. Это тоже такой момент, который очень часто муссируется.

В целях профилактики инфекционных заболеваний службой усилен контроль за питьевым водоснабжением. С населением проводят информационно-разъяснительную работу.

Диана Салихова

