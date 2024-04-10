Гуманитарная помощь приходит со всех регионов страны

Ежедневно в оперативный штаб Ассамблеи народа Казахстана неравнодушные граждане привозят предметы первой необходимости, бытовую химию и одежду. Активно помогают и многие этноцентры области. Другие регионы Казахстана тоже не остаются в стороне. Сегодня волонтёры получили гуманитарную помощь из столицы. Волонтёрское движение «Lider.kz» из Астаны совместно с добровольцами собрали всё необходимое и оперативно отправили машину в Северо-Казахстанскую область, чтобы оказать помощь людям, пострадавшим от паводков.

АЛЛА ПИСАРЕНКО, руководитель штаба АНК по СКО:

— На сегодня нашему региону, как и другим пострадавшим от наводнения регионам, необходимо всё, на каждый день. Все необходимые продукты питания, тёплые вещи, потому что у нас ещё достаточно холодный сезон. Огромное спасибо. Мы ожидем еще подход гуманитарной помощи и из других городов нашей родины. Только вместе мы сожет преодолеть любую беду.

ЕЛЕНА СЕМИДОЦКИХ, общественный заместитель председателя АНК по СКО:

— То, что сейчас может оказаться в зоне подтопления, не будет подлежать восстановлению, и как-то надо будет людям в первое время помочь. Всё, что предлагают, мы всё принимаем, распределяем, расписываем, сколько чего у нас есть, чтобы потом уже по потребностям адресно перенаправлять.



Валерия Сиваш