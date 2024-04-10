Единовременные выплаты получат пострадавшие от паводка североказахстанцы. Об этом на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций рассказал руководитель областного управления занятости и социальных программ Ринат Ельжасов. Данные средства граждане могут использовать на приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, аренду жилья.

РИНАТ ЕЛЬЖАСОВ, руководитель управления занятости и социальных программ СКО:

— Выплаты производятся в следующих размерах: до 100 МРП, т.е. до 369,2 тысяч тенге в Акжарском, Аккайынском, Мамлютском районах, 100 МРП, т.е. 369,2 тысяч тенге в Айыртауском, Есильском, Жамбылском, М. Жумабаева, Кызылжарском, им Г. Мусрепова, Тайыншинском, Шал акына, Тимирязевском районах, до 200 МРП, т.е. до 738 тысяч тенге в Уалихановском районе, 200 МРП, т.е. 738 тысяч тенге в городе Петропавловске.

В текущем году на эти цели выделено 85 млн тенге, пояснил Ринат Ельжасов.

РИНАТ ЕЛЬЖАСОВ, руководитель управления занятости и социальных программ СКО:

— За оказанием социальной помощи граждане могут обратиться к акиму сельского округа по месту жительства, жители районных центров могут на прямую обратиться в отделы занятости и социальных программ.Также заявление можно подать через веб-портал «электронного правительства.

Размер оказываемой социальной помощи определяется специальной комиссией на основании представленных документов. Срок оказания социальной помощи составляет до 8 рабочих дней.

Дарья Пышмынцева