56 домов затопило за сутки в Есильском районе

С начала паводкового периода с улиц и придворовых территорий откачано более 600 тысяч кубометров воды. Очищено более 249 тысяч метров арыков. Заготовлено более 84 тысяч штук мешкотары. Расширено и углублено более 158 км. каналов. Укреплено 5 км. дамб. Зафиксировано 19 переливов талых вод через автодороги. Проведено 8 вскрытий дорожного полотна. На плотине Сергеевского гидроузла перелив через гребень водохранилища составляет 4 метра 15 см. За сутки в 3 населённых пунктах Есильского района произошло подтопление 56 частных жилых домов. Эвакуировано 68 человек. В селе Янко района Шал акына произошло подтопление 6 частных домов. Их жильцы, 17 человек, самостоятельно эвакуировались к родственникам. В Заречном посёлке заблаговременно эвакуировано почти 300 человек. На данный момент в регионе остаются подтопленными 76 домов, 174 придомовых территории, эвакуированы 634 человека и более полутора тысяч животных. На помощь прибыли силы МЧС из Туркестанской, Карагандинской, Алматинской, Улытау и Павлодарской областей в количестве 266 человек, 34 единиц техники, 62 мотопомп и 15 плавательных средств, подразделения министерства обороны в количестве 313 человек и 16 единиц техники.

Валерия Сиваш