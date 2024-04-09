Этнокультурные центры помогают пострадавшим от паводка

На прошлой неделе в Доме дружбы был организован фонд помощи пострадавшим от паводка. Ежедневно гуманитарную помощь предлагают представители разлиных этноцентров города. Сегодня оперативный штаб посетили председатели азербайджанской и турецкой общин.

ЧИНГИЗ КУРБАНОВ, председатель Северо-Казахстанского центра азербайджанской культуры:

— Мы заблаговременно эту помощь оказываем, чтобы в дальнейшем была доставка отсюда по месту требования. По мере возможности будем оказывать содействие по доставке. Кроме того, азербайджанцы будут оказывать такую услугу, как питание на месте проведения работ для 300 солдат.

Этноцентры предоставили волонтёрам 100 матрасов и 300 мешков муки. В дальнейшем их отвезут в разные районы области, чтобы помочь людям, пострадавшим от паводков.

ЭКРЕМ БАШАРАМ, заместитель председателя ОО «Турецкая культура»:

— Сейчас месяц Рамадан. Нам нужно помочь людям в этот благородный месяц. Сколько лет я здесь работаю, но такое наводнение я вижу впервые. Я надеюсь, что скоро эта ситуация закончится. Пусть в Казахстане случается только хорошее.

Представители Ассамблеи и дальше планируют помогать населению. Участники азербайджанской общины собираются организовать пункт питания для военнослужащих, приехавших из других регионов.

Валерия Сиваш