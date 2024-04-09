Военнослужащие из Астаны приехали в СКО для участия в противопаводковых мероприятиях

В СКО прибыла подмога из Астаны. Колонна военной техники с личным составом в количестве 300 военнослужащих бригады особого назначения приехала для оказания помощи в ликвидации паводка.

ЧИНГИЗ ШАТАЕВ, начальник службы противопожарной защиты в/ч 68665, г.Астана:

— Узнали буквально сегодня. В 10 часов дали сигнал. В 11 часов мы уже выехали в город Петропавловск. Настроение боевое. Всегда готовы выполнить приказ и оправдать высокое доверие.

Военнослужащих разместили на базе школы-лицея «Парасат» в селе Бесколь Кызылжарского района. После небольшого отдыха они незамедлительно приступят к борьбе с талой водой.

АЛМА НУРГАЛИЕВА, заместитель акима Кызылжарского района, председатель эвакуационной комиссии:

— На сегодня в районе определены 20 населенных пунктов, подверженных паводкам, подтоплениям из-за поднятия уровня воды в реке Есиль. С первого села от Есильского района, Семипалатного, начинается укрепление, продолжается по всей территории. Там, где паводкоопасные зоны. Семипалатное укрепляют, Бесколь укрепляют, Тепличное укрепляют. Наши волонтёры заходят в каждый дом, разговаривают, напоминают о мерах необходимости, о том, что необходимо будет выехать. Также мы берем с людей расписку, где они будут находиться в тот или иной момент.

Северному Казахстану оказывают большую помощь группировки из других регионов. Ранее в нашу область прибыли спасатели из Туркестанской, Павлодарской и Карагандинской областей. Также в противопаводковых мероприятиях активное участие принимают сотрудники акимата, ДП, подразделения Нацгвардии и частные организации, а также более тысячи волонтеров. Всего с учетом прибывшей подмоги задействовано порядка 3 тысяч человек.

Валерия Филатова