Полицейские контролируют дачи

Стражи правопорядка продолжают разъяснительную работу с населением. Люди в погонах предупреждают людей о близкой угрозе паводка и помогают в эвакуации. Дачники приготовились к паводку заранее, в последние дни кто-то вывозил инструменты и мебель, кто-то спасал рассаду. Сотрудники, дежурившие на въездах в каждый дачный посёлок, записывали заезжающие машины. Участие в рейдах приняли 70 сотрудников. У каждого дачного общества выставлены посты.

— Мы сейчас проводим рейдовое мероприятие. Всех уведомляем, чтобы отсюда эвакуировались. Я не живу. — Не живёте, да? — Не-а.

В зоне возможного затопления — 18 дачных обществ. Всех их полицейские охватили за один день. Активное содействие оказали добровольцы из автоклуба «Внедорожник». Они помогали людям, у которых нет машин, вывозить вещи.

— Оказываем посильную помощь людям, попавшим в тяжелую ситуацию в связи с паводками. Мы помогаем с эвакуацией жителям, с эвакуацией мебели, крупного рогатого скота. Предоставляем необходимое оборудование: у нас есть лодки, специально оборудованные машины для тяжелопроходимых участков дороги. При первой необходимости наши ребята приезжают и оказывают посильную помощь.

Также полицейские приняли участие в эвакуации людей и домашних животных с окраин Заречного посёлка. Штаб и эвакопункт организованы в школе № 13. При содействии полицейских Кызылжарского района, совместно с местными исполнительными органами, сотрудниками ЧС, военнослужащими Нацгвардии, волонтёрами проведена подготовка эвакуации из пригородных сёл. Полицейские обошли каждый дом, провели беседы об опасности паводковой ситуации в сёлах Тепличном, Кривозёрке и других населённых пунктах.

Валерия Сиваш