Паводок угрожает трём районам области и Петропавловску

В Уалихановском, Акжарском, Тайыншинском районах ситуация с паводком стабилизировалась. Об этом на брифинге представителям СМИ рассказал заместитель начальника областного департамента по ЧС Мурат Кангужинов. Сейчас спасатели следят за уровнем перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища, который сохраняет отметку в 425 см, контролируют процесс сброса воды.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— По области было подтоплено порядка 40 домов. Из них в 13 люди уже вернулись. Под угрозой у нас находятся три района области, которые располагаются внизу по течению реки Есиль. Это район Шал акына, Есильский, Кызылжарский, а также окраины г.Петропавловска.

Мурат Кангужинов объяснил, что для защиты населения укрепляются действующие, а также новые защитные сооружения. Порядка 30% территории области сейчас покрыты снегом. Поэтому спасатели продолжают проводить аэровизуальный осмотр территорий, чтобы отслеживать движение талых вод.

АБУ-АЛИ САТТАР, первый заместитель прокурора СКО:

— Пострадавшие, понёсшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС предоставляют в местные исполнительные органы заявление о возмещении материального ущерба. Сейчас МИО формируют эти списки в районах, где имеются факты подтопления.

С начала паводка было эвакуировано 280 человек, из них домой вернулись — 44. Подтоплены 111 придомовых территорий. По словам первого заместителя прокурора области, на период паводка населению следует доверять только информации из официальных источников. За распространение фейков законом предусмотрена уголовная и административная ответственность, напомнил Абу-Али Саттар.

Дарья Пышмынцева

