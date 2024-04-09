Олжас Бектенов: Президентом поставлена задача мобилизовать все силы для борьбы с паводком

Премьер-Министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище. Главе Правительства доложили, что Сергеевский гидроузел в настоящее время работает на пределе мощности. По состоянию на 8 апреля, приток воды зафиксирован на уровне 6017 м3/с, сброс осуществляется на уровне 4720 м3/с. При этом за весь период эксплуатации Сергеевского водохранилища с 1969 года максимальный расход воды составлял 3600 м3/с. Таким образом, текущая наполняемость водохранилища в 2 раза превышает предыдущие максимальные показатели за более чем 50 лет.

В период паводков водохранилище может удержать больше воды, чем в условиях нормального уровня. В настоящее время объем воды здесь составляет 1 млрд 247 млн м3. Объем приточности и сброса находятся на одном уровне – 4 млрд 720 млн м3. Водохранилище заполнено на 180%. Запас до критического уровня составляет порядка 100 млн м3. Всего за период с начала паводков произведен сброс 500 млн м3. По прогнозу «Казгидромета», из-за резкого потепления и таяния снега в период с 6 по 12 апреля т.г. возможно увеличение притока воды на объем от 2400 до 3600 млн м3.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК:

— Президентом поставлена задача мобилизовать все силы для борьбы с паводком. Мы направили только на территорию Северо-Казахстанской области около тысячи сотрудников минобороны и Нацгвардии. Наша задача – не допустить разрушения в период предстоящих переливов реки Есиль. Переполненность водохранилища в таком масштабе происходит впервые за всю историю функционирования Сергеевского водохранилища.



Анна Потеряева