Неравнодушные североказахстанцы оказывают поддержку людям, задействованным в ликвидации паводка

YouTube ID b---YCjaycLM недействителен.

В этот непростой период граждане стараются помогать друг другу, вместе работать на благо своей страны. Региональная Палата предпринимателей вместе с Советом деловых женщин оказывает поддержку всем тем, кто задействован в противопаводковых мероприятиях. В посёлке Заречном над укреплением дамбы трудятся военнослужащие из Астаны. Для них сегодня организовали настоящую «полевую кухню» — привезли плов, хлеб и горячий чай. Сытного угощения хватило на всех.

ЕСЖАН ОРАЗАЛИН, директор региональной Палаты предпринимателей «Атамекен»:

— Хочу призвать наших предпринимателей принять активное участие. Вместе с Советом деловых женщин уже график создан. До воскресенья каждый предприниматель индивидуально организовывает горячее питание. Мы хотим поддержать волонтёров и рабочих.

Валерия Филатова