Мониторинг качества питания проводят в школах Петропавловска

В целях предотвращения пищевых заболеваний у детей каждый месяц в школах Петропавловска проводится мониторинг столовых по контролю качества продуктов питания. В очередной раз проверили работу столовой в школе-лицее для одарённых детей ЛОРД.

ИРИНА ДУБРОВСКАЯ, заместитель директора школы-лицея ЛОРД:

— Мы пришли с контролем, чтобы посмотреть, какие условия организованы для наших детей, для полноценного качества здорового питания. Соблюдаются ли эти условия, соблюдаются ли санэпидемиологические требования. Все параметры, которые отображаются, мы всё фиксируем. При необходимости вырабатываем рекомендации.

Ежегодно перед началом учебного года формируется комиссия. В её состав входят сотрудники лицея и родители школьников в количестве 10 человек. Наталья Бриль уделяет особое внимание здоровью своего ребёнка, поэтому для нее очень важно правильное питание. Школьным меню женщина очень довольна.

НАТАЛЬЯ БРИЛЬ, член комиссии:

— Я посмотрела, сфотографировала. Дети едят хорошо. Может быть даже большие порции, потому что кто-то не ест суп, достаточно второго. Пища выглядит очень хорошо, красиво. Салаты не едят, но остальное, я посмотрела, съели практически всё, поэтому очень довольна.

Столовая в лицее обеспечивает питанием 100% учащихся. Обучается там около 300 детей. Ученикам меню нравится. Говорят, блюда полезные и сытные.

АДИЯ САКСЕМБАЕВА, учащаяся школы-лицея ЛОРД:

— Мне нравится питание в столовой, потому что оно полезное. Ещё нам начали давать первое, салаты, второе, хлеб, и плюс ещё полдник, то есть мы наедаемся на целый день. Вообще из горячего мне нравится борщ, он вкусный. А на полдник печенье нам дают, мне нравится.

КИРИЛЛ МИХАЙЛОВ, учащийся школы-лицея ЛОРД:

— Салаты полезные. Есть полдник. От полдника в нашем классе никто не отказывается. Полдники всегда вкусные.

Мониторинг качества питания в школьных столовых проводят каждый месяц.

Валерия Сиваш