Депутаты организовали питание для военнослужащих и волонтёров

Депутаты областного маслихата Сауле Сураганова и Юлия Пронина организовали горячий чай и выпечку для военнослужащих и волонтёров, работающих на укреплении и строительстве дамбы в селе Тепличном. Инициативу направили на оказание поддержки людям, которые неустанно работают над успешным завершением этого весьма важного проекта. Сейчас на плотине трудятся 150 человек. Депутаты от «AMANAT» выразили им признательность за труд и самоотверженность.

ЮЛИЯ ПРОНИНА, депутат областного маслихата:

— Мы хотели, чтобы работающие немного отдохнули в таком напряженном графике и зарядились энергией. Все, кто занимается сейчас укреплением и строительством дамбы, показывают, насколько сильное чувство солидарности среди наших сограждан. Это демонстрация духа гражданской активности и готовности людей внести свой вклад. Благодарны за их трудолюбие и неравнодушие.



Дарья Пышмынцева