Аким СКО и первый заместитель Премьер-министра РК осмотрели работы по укреплению дамб

Поселок Заречный г. Петропавловска находится на одной из самых низких точек вдоль поймы р. Есиль. Населенный пункт топит даже в маловодные годы, а учитывая нынешние условия, прогнозы критические.

РОМАН СКЛЯР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК:

— По дамбе хочу выразить благодарность подрядным компаниям. Молодцы. В очень краткие сроки отработали. Теперь уже будем готовиться к приходу большой воды. Буквально в пятницу ожидаем, что придет. Вчера были на Сергеевском водохранилище. Перелив через гребень уже достиг более 4 метров. 4 метра 17 см.

Из 236 домов в зоне риска находятся 132, в которых поживают около 240 человек. Принято решение об их срочной эвакуации. Один из эвакуационных пунктов расположен на базе средней школы №13. В этой части поселка угрозы нет. Жители уже приходят, говорят ответственные лица. Временный кров обеспечен всеми необходимыми условиями. Но, к сожалению, не все сельчане осознают предстоящую опасность.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Всегда надо готовиться к худшему случаю. Мы говорим по Заречному. 25% населения, которые здесь прпоживают, мы говорим, что надо эвакуировать. Худший вариант — может быть больше. 239 человек — это был сценарий 2017 года. Воды больше, значит надо готовиться больше.

Подтоплению талых вод подвержены и дома по улице Ущева. Работы по наращиванию дамбы ведут в круглосуточном режиме. Подрядчик планирует завершить их завтра, после чего он будет привлечен к другим объектам города.

— 4 тыс мешков забили. В запасе еще 48 мешков есть. Сейчас работу продолжаем.

Талые воды могут подтопить Подгору. Имеющуюся дамбу протяженностью в 4 км укрепляют не только мешкотарой, но и грунтом. На это есть 2 дня. На подмогу в эту часть города прибыли военнослужащие из столицы в количестве 100 человек. Кроме того, желание помочь изъявили и неравнодушные петропавловцы. Под контролем находится еще одно защитное сооружение — в с. Прибрежном. Вода в населенном пункте зайдёт на дороги, поэтому въезд в город закроют. Планируется заблаговременная эвакуация жителей с обеспечением охраны их жилья. Завершился объезд посещением водного стратегического объекта. В целях противостояния стихии на насосной станции ТОО «Кызылжар Су» увеличили протяженность дамбы на 1,5 км.

— В пятницу вода уже придет. Вход закрываете и здесь остаетесь. По качеству, на мой взгляд, нормально отработали на наращивании дамб.

-Ну полтора метра.

-Да, полтора метра добавили, учитывая 7 лет назад опыт. Примерно, Вы говорили, 70 см воды будет. — И плюсом еще полтора метра запас есть на сегодня. -Поэтому важно организовать здесь работу.

Паводковая ситуация в СКО остается сложной. Напомним, уровень воды на Сергеевской водохранилище превысил четыре метра и достиг своего рекорда. А это значит, что воды придет больше, чем в крупный паводок 2017 года.

РОМАН СКЛЯР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК:

— Принято решение эвакуирвоать порядка 200 человек из поселка Заречного. Там, где в низинах дома, они всегда подпадают под подтопление. Работа эта проведена. Сегодня мы проверили работу эвакуационных пунктов. В течение двух дней задача эту работу завершить.

В Петропавловске «большую воду» ожидают 12 апреля.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/