5 сёл в Есильском районе подверглись подтоплению

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— В Есильском районе подтоплению подвержены пять населённых пунктов. Из них село Жаргайын полностью изолировано талыми водами. Как видно, дорогу к селу подтопило. Не видно даже линии горизонта. До населённого пункта остаётся примерно 4 км.

Перед приходом большой воды заблаговременно оттуда эвакуировали население. 44 человека отправились в соседнее село — Орнек. В местной школе расположился эвакопункт.

ГУЛЬНАР ИСМАГУЛОВА, жительница села Жаргайын, Есильский район:

— 7 числа, уже с утра, под руководством властей: заместитель акима района, местный аким, ДЧС-ники приехали. Мы с утра начали эвакуироваться и к обеду уже были здесь. Все целы, живы, здоровы. Я приехала с мужем и сыном. Деревня маленькая, но народу много, скотины много. Всё перевезли благополучно. Две коровы, больше 30-ти баранов, два теленка.

Кого-то приютили родственники, кто-то предпочёл остаться в школе. Здесь эвакуированным жителям выделили спальные места, их обеспечивают питьевой водой, трехразовым питанием в столовой. Позаботились и о тех, кто держит Оразу — для них готовят отдельно.

ГАБИТ ЕСКАКОВ, директор Орнекской основной школы им. Е. Зекибаева, Есильский район:

— Со вчерашнего дня здесь находятся 11 человек, в том числе 2 детей. Но их с родителями забрали здесь родственники. Здесь чисто тепло. Приготовили им мы три комнаты по 7 человек. Есть ещё в спортзале резервные кровати.

Перевезли в село и более 650 голов сельскохозяйственных животных. Жителям бесплатно выдают корма. Всего на эти цели выделили 10 тонн.

— На один дом дают 10 мешков. Кормовые культуры для сельхозживотных. У меня 3 коровы и 3 быка, бараны. Вот сейчас буду их кормить.

— Большое спасибо селу Орнек! Спасибо, что и о животных позаботились! У меня всего 2 скотины. Много не держу.

В перевозке жителей задействовали 13 единиц спецтехники и более 40 специалистов. По словам заместителя акима района, к ситуации сельчане отнеслись с пониманием.

ЕРЖАН МУСТАФИН, заместитель акима Есильского района:

— Также местное население помогало эвакуации. Как своих сельхозживотных, так и соседей. Друг другу помогали. Хочется сказать, что местное население с благодарностью, пониманием отнеслось. Выражаю слова благодарности, в первую очередь, главе государства, акиму области за поддержку и заботу, также акиму району и всем сотрудникам, задействованным в заблаговременной эвакуации населения. Когда мы произвели эвакуацию животных, буквально через пару часов данная подъездная дорога была залита водой. И село Жаргайын было изолировано, т.е. отрезано от сообщения.

Уровень воды там за ночь поднялся на 1,5 метра. Населённый пункт до сих пор находится под наблюдением. Пока дорога не освободится из водного плена, жители не смогут вернуться в свои дома. По словам специалистов, сами жилища паводки не затронули. Всего в Есильском районе 16 сельских округов. В каждом из них имеется пункт эвакуации, порядка 5 единиц спецтехники.

МЕРЕКЕ МУХАМЕДЬЯРОВ, аким Есильского района:

— От повышения уровня воды в озере Большой Тарангул подвержено подтоплению и село Корнеевка. В настоящее время оно под наблюдением. То есть, имеется гидропост, а также ведется постоянный контроль с дрона. При выявлении опасности, население крайних улиц будет эвакуировано. Откачка воды везде. Мы своевременно закупили 8 мотопомп в этом году. И у нас в наличии имелось.

На сегодня откачали более 13 кубических метров воды. Всего на борьбу с паводком в этом году в районе было предусмотрено 26 миллионов тенге. Из них 18 млн — выделены из областного бюджета. Среди 5-ти населённых пунктов, подверженных подтоплению, — Николаевка, Бирлик, Петровка и Покровка.

Диана Салихова