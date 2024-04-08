Волонтёры помогают укреплять дамбу в селе Тепличном

Вместе со спасателями и работниками коммунальных служб на борьбу с паводком вышли волонтёры. Активисты молодёжных организаций и общественных объединений помогают не только информировать граждан, но и укреплять дамбы, устранять последствия паводка. Благодаря совместным усилиям неравнодушных людей дамба в селе Тепличном растет на глазах.

ЕЛЕНА СЕМИДОЦКИХ, общественный заместитель председателя АНК СКО:

— На базе Ассамблеи народа Казахстана по Северо-Казахстанской области организован фронт-офис «Biz Birgemiz», который объдинил в себе огромное количество волонтёров со всего региона. Сюда входят не только волонтёры Ассамблеи народа Казахстана, также присоединились волонтёры партии «Ауыл», партии «Аманат», молодёжного ресурсного центра. Присутствуют волонтёры «Ассамблея жастары». На сегодня здесь находятся более 120 человек, которые формируют мешкотару для укрепления дамбы, для того, чтобы предостеречь посёлок Тепличное от подтопления.

Проводить эту большую, ответственную работу нелегко. Для всех задействованных людей здесь развернуты палатки, установлены столы с горячим чаем и бауырсаками. Таджикский этнокультурный центр готовит для волонтёров вкусный плов.

УБАЙДУЛЛО РАДЖАБОВ, руководитель областного филиала РОО «Республиканский этнокультурный центр таджиков»:

— Для волонтёров, которые помогают с паводком, приготовили плов. Где-то на 150 человек будет готово. Уже все готово почти. Сейчас они работу закончат, мы сразу всем раздадим.

В регионе продолжается работа по информированию населения. Волонтёры разносят памятки, напоминают о мерах предосторожности.

АЛЬФАРАБИ МЫНБАЙ, руководитель молодёжного объединения «Ауыл жастары»:

— Мы проводим большую работу по защите населенных пунктов от подтопления. Сегодня мужчины работают над укреплением дамбы, наполняют и укладывают мешкотару. Девушки отправились по домам, чтобы раздать информационные памятки об угрозе паводка жителям посёлка.

С начала года в области вывезено около 2 млн кубометров снега, откачано более 170 тысяч кубометров воды. Стоит отметить, что это рекордный показатель за последние 7 лет.

Валерия Филатова