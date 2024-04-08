Североказахстанские каратисты вернулись из Японии с новыми званиями

С 27 по 30 марта в японском городе Мацуяма проходил международный семинар среди тренеров по карате. Участие приняли представители 15 стран. Сборная Казахстана участвовала в количестве 25 человек, 5 из которых — североказахстанцы. Первые три дня проходил обучающий семинар, где прямые ученики основателя карате давали мастер-классы. В последний день спортсмены участвовали в турнире дружбы в городе Эхимэ.

ВИКТОРИЯ ВИТЧЕНКО, тренер-инструктор СКОФ РОО «Всеказахстанская организация Кекушинкай Карате»:

— Они очень техничные бойцы. Очень хорошо показывают свою технику, мастерство. Туда стоит ехать, чтобы поучаствовать, набраться знаний и повысить свой уровень мастерства. Для меня этот чемпионат психологически был очень тяжёлым, потому что нужен опыт большой.

Япония — родина одного из самых популярных видов боевого искусства в мире. Ежегодно туда приезжают миллионы людей, чтобы изучить карате, принять участие в соревнованиях и встретиться с главными мастерами и сенсеями страны. Все пятеро участников семинара успешно сдали дан-тест и повысили свою калификацию. Двое тренеров — Евгений Дулов и Рустем Байжанов получили лицензию на судейство международных турниров.

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, директор СКОФ РОО «Всеказахстанская организация Кекушинкай Карате»:

— Что включает в себя аттестация? Дан-тест — это прохождение всей программы с белого пояса до чёрного пояса, программа с первого по пятый дан. Все виды, которые существуют в карате, мы их продемонстрировали. Далее прошла общая физическая подготовка. Каждый спортсмен должен был отжаться 250 раз, 250 приседаний и 250 пресс.

С японского слово карате означает «пустая рука». Оно представляет собой систему самозащиты, включающую удары руками и ногами, блокировку, а также техники борьбы. Наши каратисты изучили две техники — ката и кумите.

НИКОЛАЙ ВИТЧЕНКО, тренер-инструктор СКОФ РОО «Всеказахстанская организация Кекушинкай Карате»:

— Ощущения были очень хорошие, так как я всегда мечтал туда попасть. Карате учит человека достигать целей, как в карате, так и в жизни. Поэтому я выбрал карате, потому что в жизни тоже нужно чему-то учиться, достигать, и карате тебя к этому направляет.

Наряду с этим в Уральске проходил Чемпионат Казахстана и отборочный турнир на чемпионат мира, который пройдет в августе в Астане. Североказахстанская сборная завоевала 4 золота, 2 серебра и 5 бронз. С области участвовали порядка 60-ти человек.

ЕВГЕНИЙ ДУЛОВ, заместитель директора СКОФ РОО «Всеказахстанская организация Кекушинкай Карате»:

— У нас ребята прошли на детско-юношеский чемпионат мира. Девочки, которые проходили у нас отбор в декабре месяце в городе Алматы, тоже подтвердили, что мы являемся лучшими и прошли на чемпионат мира.

На международном турнире дружбы в Японии сборная Казахстана завоевала 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Сборная Северо-Казахстанской области привезла 1 золото и 2 серебра.

Валерия Сиваш