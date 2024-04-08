Сергеевское водохранилище полностью заполнено

На 12.00 часов 8 апреля перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составил 4 метра 15 см, сообщает пресс-служба ДЧС. Приняты меры по оповещению населения. Ведется профилактическая работа с рыбаками и дачниками. В пойме реки Есиль возле Петропавловска находится порядка 5 тысяч дач. Также проводится постоянный мониторинг Селетинского и Чаглинского водохранилищ в Тайыншинском районе. Из-за подъема уровня воды в ряде сел Есильского района проведена заблаговременная эвакуация людей и сельскохозяйственных животных. На сегодня по области подтопленными остаются 13 домов. За сутки в регионе откачано около 29 тысяч кубометров воды. Очищено почти 2 тысячи арыков. Заготовлено более 60 тысяч мешкотары. В противопаводковых мероприятиях на территории области задействовано более 1 тысячи человек, 213 единиц техники, около 100 мотопомп и 6 плавательных средств.

Валерия Филатова