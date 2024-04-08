«Серебряные» волонтёры угощают баурсаками курсантов, которые помогают укреплять дамбы

Уже вторую неделю курсанты Академии Национальной гвардии помогают укреплять дамбу в пригородных сёлах. В Прибрежном сегодня задействовали около 100 ребят.

АЛИМЖАН ТАСМАГАМБЕТОВ, заместитель командира 2-го учебного батальона НГ РК:

— Исходя из опыта 2017 года, на данном участке был прорыв талой воды. Личный состав выполнят задачу по укреплению дамбы.

Поддержать курсантов приехали волонтёры Совета ветеранов. Они привезли угощения.

ИМАНГАЛИ ТАТВАЕВ, заместитель председателя городского Совета ветеранов:

— Мы, ветераны, не могли остаться в стороне. Сегодня наши женщины испекли баурсаков, пирожков. Мы сегодня пришли небольшую хотя бы дань уважения отдать нашим курсантам за их неимоверно тяжёлый труд.

Гуманитарную помощь волонтёры, в том числе и «серебряные», оказывают постоянно. Курсанты Академии Национальной гвардии поблагодарили ветеранов.

АРЫСТАН МАУЛТОВ, курсант Академии Национальной гвардии РК:

— Неважно, где и в каких условиях мы будем выполнять задачу, ведь нет выше чести, чем защищать родину. Хочу сказать огромное спасибо жителям Петропавловска, которые оказывают нам гуманитарную помощь, привозят провизию. Увидев мирных жителей, которые пришли нам помогать, охото в два раза сильнее и быстрее помогать населению.

На днях ветераны поедут в посёлок Заречный.

Валерия Сиваш