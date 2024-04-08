Роман Скляр посетил Аккайынский и Тайыншинский районы

О ситуации в Аккайынском районе доложил аким Рустем Елубаев. Очистка каналов произведена в трёх селах, вода уходит. В подверженных паводку населённых пунктах проводят обвалование. Необходимая техника имеется, эвакуационные пункты подготовлены.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, АКИМ АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА:

— Где воду не ждали, она пришла во Власовский сельский округ, было подвержено подтоплению село Безлесное. И пришлось вскрыть дорожное полотно республиканского значения. Было 35 дворов. Угрозы нет. Воду отвели. Предотвратили? Да.

Проконтролировали первый заместитель Премьер-министра и аким СКО обвалование территории села Рублевки. Противопаводковые мероприятия необходимо проводить комплексно, во избежание угрозы жизни жителей сел, подчеркнул Роман Скляр. В Тайыншинском районе всё ещё остается напряженная ситуация, имеются переливы на дорогах. Осмотр сел продолжился на вездеходе «Трекол». Встретился Роман Скляр с пострадавшими от паводка жителями села Красная поляна.

РОМАН СКЛЯР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК:

— Акимат оперативно сработал для недопущения более тяжких последствий: и дорогу во время вскрывали, и в целом вода с полей ушла, ее увели. Как Вы слышали, Глава государства сказал, что каждой семье, каждому гражданину будет оказана всестороння помощь. Все убытки будут компенсированы. Тяжелые последствия, но силы у государства есть.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Надо оперативно посчитать затраты и в срочном порядке по алгоритму, что есть, мы готовы компенсировать,чтобы комиссия быстро приняла.

Просили жильцы района строительства новой защиты для предотвращения подобной ситуации в дальнейшем.

— Надо поработать, поднять. Если там защитим дамбу, то увеличим трубу.

Проинспектировал первый заместитель Премьер-министра последствия паводка в селах Доброжановке, Черниговке, Келлеровке. В Тайынше посетили эвакопункт, он расположился в агротехническом колледже и рассчитан на 60 мест. На контроле в райцентре и проведение противопаводковых мероприятий.

БЕРИК АЛЬЖАНОВ, АКИМ ТАЙЫНШИНСКОГО РАЙОНА:

— Вода здесь полностью стояла. Это пойма реки Ишим, вода прошла беспрепятственно. На руку нам сыграло.

Отметил Роман Скляр тяжелую ситуацию в СКО, трудности не только в районах, но и Петропавловске. Через неделю придет большая вода. А потому активно ведется работа по наращиванию дамб.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

