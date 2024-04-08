Прокуроры держат на контроле распространение информации о паводковой ситуации

Прокуроры на местах координируют деятельность уполномоченных государственных органов по обеспечению режима законности и правопорядка. Местными исполнительными органами формируются списки пострадавших для выплаты предусмотренной компенсации, в соответствии с действующим законодательством. Этот вопрос находится на особом контроле прокурора области. Надзорный орган предупреждает об уголовной и административной ответственности за размещение, распространение ложной информации в социальных сетях и мессенджерах. По всем вопросам правового характера можно обратиться в органы прокуратуры по месту жительства.



Валерия Сиваш