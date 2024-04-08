Предприниматели Тайыншинского района активно участвуют в борьбе с наводнениями

Жители Тайыншинского района одними из первых в области столкнулись с непростой паводковой ситуацией, в результате чего в районе был объявлен режим ЧС. Для оказания помощи в борьбе с наводнениями на место прибыли спасатели департамента по ЧС Северо-Казахстанской и Туркестанской областей. Местные предприниматели также активно участвуют в борьбе с последствиями паводка. Они предоставили для борьбы с большой водой технику, мобилизуют рабочую силу, обеспечивают горячим питанием спасателей и волонтеров, а также оказывают другую необходимую помощь.

Палата предпринимателей СКО:

— В Краснополянском сельском округе населению в борьбе с наводнениями помогает ТОО «Зелёные Луга». При вскрытии участка автодороги близ села Амандык свою спецтехнику и рабочую силу предоставили ТОО «Тайынша Майы», ТОО «Бескарагай», ТОО «Ильичевка Астык», и ТОО «АрхМонтаж». В Зеленогайском сельском округе местное товарищество принимает активное участие в укреплении дамбы, наполняя мешки инертным материалом. ТОО «АСТЫК-СТЕМ» проводит работы по восстановлению дорожного полотна на участке дороги «Константиновка-Краснокиевка». Свыше 20 предприятий Тайыншинского района помогают продуктами питания.

В областной Палате предпринимателей «Атамекен» консультируют представителей делового сообщества, чьи предприятия пострадали в результате паводков.

Дарья Пышмынцева

