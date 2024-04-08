В селе Николаевке Есильского района эвакуировали 64 человека

В село Николаевку Есильского района тоже зашла большая вода. Здесь затопило 24 дома. В рамках борьбы с паводком задействовали одну мотопомпу, сельхозтоваропроизводители предоставили 10 единиц спецтехники. Помогают и неравнодушные жители.

БАГДАТ БЕКЕНОВ, житель села Николаевки, Есильский район:

— Являюсь учителем физкультуры. Помогаем местному населению в борьбе с паводками. Сейчас находимся на нижних улицах. Деревня так уж расположена, что нижняя часть подвержена паводкам, а верхняя нет. Мой дом как раз находится сверху. Там все в порядке. И здесь в данный момент, как нам кажется, ситуация стабильная. Помогаем подручными средставми. Силами местного акимата, школы, местного населения. Из подручных средств строим плотину для задержки воды.

Среди подтопленных домов и дом Виктора Кондратьева. Он — уроженец села Николаевки. За всё время он не припомнит таких паводков, признается мужчина. Живёт он на окраине деревни. Когда большая вода начала подходить к его дому, сельчанину пришлось эвакуироваться. Позавчера он прибыл в эвакопункт.

ВИКТОР КОНДРАТЬЕВ, житель села Николаевки, Есильский район:

— Где-то с февраля нас предупреждали, что будет затопление. Мы уже были готовы. Документы собрали в портфель, и так уже подготавливались. Поближе к весне уже начинали прибираться, все поднимали повыше. Когда вода приходила — выехали.

Всего в эвакопункт эвакуировали порядка 64 человек, из них — 15 детей. Спасают и КРС, сюда перевезли 22 головы. По словам акима сельского округа, заблаговременная работа позволила избежать наихудших последствий.

ДАЛАБАЙ КАБДУАЛИЕВ, аким Николаевского сельского округа, Есильский район:

— К весне начали готовиться зимой. Мы вывозили снег. В этом году из села Николаевки вывезли более 5 тысяч куб. метров снега. Также мы заблаговременно начали очищать водопропускные трубы. И до прихода воды из реки Ишим, у нас было очень много воды с полей. Мы заблаговременно встретили.

Всего в селе Николаевке проживают более 1300 человек.

Диана Салихова