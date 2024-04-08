Из-за паводка электроснабжение ограничили для жителей 6 сёл в СКО

По данным АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», по сведениям на 11:00 ч. 8 апреля из-за паводка на ограничении электроснабжения находятся 253 физических и 19 юридических лиц. Проблемы со светом есть в 6 сёлах области.

АЛЕКСАНДР ЕЛИСЕЕВ, главный инженер АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»:

— В разрезе района Шал акына у нас в результате затопления линии 35 кВ «Марьевка-Жанажол» порядка 100 опор у нас подтопленных талыми водами, повреждено 11 опор ледовыми массами. Находилось у нас три посёлка на ограничении. В настоящий момент в с.Жанажол ограничение снято, установлены переносные дизельные генераторы. Сейчас также работы ведутся по с.Жанаталап и с.Кенес. В ближайшее время ограничение для потребителей будет снято.

Для устранения повреждений на месте работает 21 специалист. Из-за паводка электроснабжение ограничили для жителей некоторых сёл Есильского района.

АЛЕКСАНДР ЕЛИСЕЕВ, главный инженер АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»:

— По Есильскому району в результате подтопления линии 35 кВ «Покровка-Алматинское» было отключено у нас 2 населенных пункта. Сейчас работает аварийно-восстановительная бригада из 11 человек и трех единиц техники. Примерно к 15:00-16:00, возможно, раньше работы будут завершены, по всем потребителям будет подано электроснабжение. По с.Николаевке было отключено КТП «Береговая» . Подтоплена улица Береговая. Для безопасности КТП отключили. Там эвакуировали жителей. Также в с.Жаркайын линия 10 кВ была обесточена для предотвращения ЧС, т.к. население оттуда было полностью эвакуировано.

Специалисты АО «СК РЭК» круглосуточно мониторят ситуацию в районах, которым угрожает большая вода. Это делается, чтобы оперативно прийти на помощь сельчанам.

Дарья Пышмынцева

