День материнства и красоты отметили в Доме дружбы

7 апреля в Армении отмечается День материнства и красоты. Яркий концерт прошёл в Доме дружбы. Программу организовали в целях популяризации традиционного праздника армянского народа.

КАРИНЕ САМУДИНОВА-САФАРЯН, художественный руководитель хореографической группы армянского этнокультурного центра «Кентрон»:

— Для нас это возможность сплотиться, еще раз собраться вместе, подарить друг другу хорошее настроение, поделиться нашей культурой, кого-то познакомить с ней, а кто-то даже окунется в приятные воспоминания о своей Родине. К этому дню мы всегда готовимся очень долго, практически целый учебный год. В концерте принимают участие большое количество детей.

В этнокультурном центре «Кентрон» есть 3 группы: две хореографические и одна по изучению армянского языка. Вниманию зрителей представили более 15 музыкальных номеров. Дети пели песни на родном языке, исполняли народные танцы.

ТАТЕВИК СГОЯН-КАРАПЕТЯН, учитель армянского языка этнокультурного центра «Кентрон»:

— Мы недавно начали заниматься изучением армянского языка. Полтора месяца назад. Но за это время мы успели изучить буквы и не только, подготовиться к сегодняшнему мероприятию.

В завершение праздничной встречи всех участников концерта наградили грамотами и подарками.

Валерия Филатова