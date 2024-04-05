Заблаговременная эвакуация граждан проводится в СКО

На утро 5 апреля с улиц и придворовых территорий населенных пунктов откачано более 57 тысяч кубометров воды, передает пресс-служба ДЧС СКО. Очищено почти 13 тыс арыков. Заготовлено более 3 тыс штук мешкотары. Расширено и углублено более 2 тыс метров каналов. По состоянию на 9.00 часов утра зафиксировано 28 переливов талых вод через автодороги, из них на дороге республиканского значения – 3 перелива, областного — 8, районного – 17 . Выставлены знаки. Представители местных исполнительных органов и полиции организовано дежурство.

Без транспортного сообщения находится один населённый пункт — село Каратал в Уалихановском районе. Приняты меры по обеспечению нормальной жизнедеятельности данного населённого пункта, обеспечено дежурство спасателей.

В селе Черниговке Тайыншинского района талыми водами подтопило 2 дома, заблаговременно проведена эвакуация 4 человек в эвакоприёмный пункт в селе Красная поляна. Также в безопасные места отогнали 14 голов сельскохозяйственных животных. В селе Красная Поляна вода зашла в 6 жилых домов. Эвакуировали 4 человек, а также 27 сельхозживотных. С целью защиты данного населённого пункта проводятся инженерные работы по возведению земляного вала, возведен защитный вал из 500 мешков с инертным материалом. Жители села Алабота того же района не могут вызвать помощь из-за отсутствия связи. Там под воду уходит большинство домов. Люди очень ждут помощи.

В других районах проводятся инженерные работы по предупреждению возникающих угроз. В Тайыншинском, им. Г.Мусрепова, Уалихановском и Айыртауском районах работают подразделения группировки Северо-Казахстанской и Туркестанской областей в количестве 114 человек и 7 единиц техники. Их усилиями подготовлено более 800 штук мешкотары, откачано более 7,5 тыс. литров воды. Паводковая ситуация находится на особом контроле во всех районах. В круглосуточном режиме работают оперативные штабы.

Валерия Сиваш