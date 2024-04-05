В областном архиве хранятся ценные сведения, связанные с освоением целины

В честь 70-летия освоения целинных и залежных земель в Северо-Казахстанском государственном архиве провели круглый стол. На мероприятие пригласили студентов Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова. Первоцелинник Геннадий Языков рассказал ребятам о своем трудовом пути. О том, как приходилось убирать урожай, покрытый снегом, вместе с коллегами тушить внезапно загоревшийся комбайн, чтобы на следующий день снова выйти в поле и поставить новый рекорд.

ГЕННАДИЙ ЯЗЫКОВ, ветеран труда, первоцелинник:

— Я пришёл из армии, было послание первого секретаря: «Комсомольцы, за штурвал комбайнов! Помощь селу!». Мы группой из 6 человек поступили в учебный комбинат на курсы комбайнёров, потому что подумали, что нужно помочь нашим сельчанам. Я провёл 25 уборочных кампаний. Я намолотил в первом году 6 тысяч центнеров хлеба. В первый же год меня наградили медалью «За освоение целинных земель».

Массовое движение за освоение целинных земель началось в 1954 году. Только за первые две недели в Казахстан прибыло 25 тысяч комсомольцев-добровольцев, к концу июня того же года число приезжих перевалило за 75 тысяч. За год удалось организовать 337 совхозов. Их образовали в 4 областях, включая Северо-Казахстанскую.

ЗАМЗАГУЛЬ ЗАКИРИНА, архивист Северо-Казахстанского государственного архива:

— Было эпохальное событие, сейчас его оценивают неоднозначно. Тем не менее, освоение целины было необходимо в послевоенный период, когда были проблемы с обеспечением хлеба. В территорию, которую нужно было освоить вошла территория Сибири, Урала, Поволжья, Северного Казахстана. Всего более 42 млн га, на Казахстан пришлось 25 млн.

В фондах Северо-Казахстанского государственного архива хранится много ценных документов, касающихся этого периода. Это планы по освоению целины, сведения об образовании новых колхозов и совхозов, списки первоцелинников.

Дарья Пышмынцева



