Прятал «синтетику» у бабушки: несовершеннолетнего подозреваемого в сбыте задержали полицейские

В Петропавловске полицейские задержали молодого человека, который подозревается в сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере. При задержании у него изъяли 10 приготовленных к распространению свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. По месту жительства обнаружен и изъят упаковочный материал. Сами наркотики подозреваемый хранил у своей бабушки. В её доме обнаружено и изъято 3 пакета с внушительной партией наркотиков. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотиком α-PvP (альфа) общим весом 191 грамм. Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Задержанный «проработал» в одном из интернет-магазинов по дистанционной реализации наркотиков не более 3-х месяцев. Это и есть средняя продолжительность «карьеры» закладчиков, затем следуют арест и суд. В прошлом году в регионе осуждены двое несовершеннолетних распространителей наркотиков. Полицейские напоминают: за сбыт наркотиков в особо крупном размере следует наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.



Валерия Сиваш