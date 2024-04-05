Полицейские напоминают любителям электросамокатов о правилах дорожного движения

Пришла пора доставать самокаты и велосипеды. Сезон малых средств передвижения полицейские встретили профилактическим рейдом, в ходе которого разъясняли правила их использования. Важно помнить, что передвигаться на них по проезжей части разрешается только по достижении 18 лет и при наличии водительского удостоверения любой категории.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям управления МПС ДП СКО:

— При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водителям электрических самокатов разрешается двигаться по правому краю проезжей части дороги, в т.ч. по полосе для маршрутных т/с, в один ряд.

По обочине, тротуару или пешеходной дорожке разрешается двигаться со скоростью не более 6 км/ч, не создавая опасности для пешеходов. Запрещается двигаться по проезжей части, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить грузы и пассажиров, поворачивать налево на дорогах, имеющих больше одной полосы движения в данном направлении. Нельзя ехать через проезжую часть по пешеходному переходу, управлять без застегнутого шлема, а в тёмное время суток — без светоотражающего элемента. Кроме того, малые электрические транспортные средства запрещено буксировать и использовать для буксировки.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям управления МПС ДП СКО:

— В случае нарушения водителями малых электрических т/с и электрических самокатов правил перевозки пассажиров игрузов, а также иных требований, установленных Законом «О дорожном движении», предусмотрена адм.ответственность.

Электросамокаты популярны у подростков и молодёжи. Полицейские рекомендуют несовершеннолетним участникам внимательно изучать и соблюдать ПДД.

Валерия Филатова