Форма 250 и 270: о подаче декларации напоминают специалисты

О всеобщем декларировании и мобильных переводах говорили сегодня на брифинге региональной службы коммуникаций. В этом году стартовал 3 этап. Его необходимо пройти руководителям и учредителям юридических лиц, а также предпринимателям и их спуругам. Форма 250, называется «Об активах и обязательствах физического лица» или «входная декларация».

ТУЛЕГЕН КАБДУШЕВ, руководитель ДГД по СКО:

— В ней фиксируются все накопленные активы и обязательства на дату вхождения в систему всеобщего декларирования. Она очень простая, в виде анкеты. В декларации необходимо отразить следующие активы, находящиеся за рубежом: недвижимость, земельные участки, транспортные средства, специальная техника, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания. Доля участия в уставном капитале юридического лица, созданная за пределами РК. Деньги на банковских счетах в иностранных банках, совокупно в сумме превышающие 1000 МРП.

Сведения по зарегистрированным в Казахстане объектам недвижимости, например, магазинам, кафе, квартиры и т.п, не отражаются, т.к. уже имеются в уполномоченных госорганах. Специалисты подчеркнули, что необходимо максимально достоверно задекларировать активы. В дальнейшем их стоимость будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.

ТУЛЕГЕН КАБДУШЕВ, руководитель ДГД по СКО:

— Поэтому перед заполнением мы рекомендуем подготовить соответствующие подтверждающие документы, нотариально удостоверить долги и требования, имеющиеся на 31 декабря 2023 года, до даты подачи декларации. В случае наличия дорогостоящего имущества, такие как культурные ценности, антиквариат, драгоценности, биологические активы за каждое наименование свыше 3 млн 450 тысяч тенге, то её необходимо оценить и указать в декларации.

Напоминают специалисты и о заполнении декларации по форме 270. Её можно подать до 15 сентября. Это тем, кто вошел во всеобщее декларирование в прошлом году.

Диана Салихова