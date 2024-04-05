Беседу по профилактике экстремизма и терроризма для студентов провели в областной библиотеке

«Какой мир ты выберешь?». В зале областной библиотеки им. С. Муканова студентам сегодня разъясняют темы экстремизма и терроризма. Рассматривают истории трагических событий, способы борьбы с терроризмом, как обезопасить молодое поколение от плохого влияния. Студент Дмитрий Лысенко считает такие встречи полезными. Говорит, проводить их нужно чаще.

ДМИТРИЙ ЛЫСЕНКО, студент ПКМиТ:

— Мне кажется, в большей степени нужно родителям, чтобы контролировали своих детей, смотрели в каких соцсетях они сидят, смотреть компанию друзей. Я считаю, что такие мероприятия стоит проводить чаще, т.к., по моему мнению, студенты, подростки пытаются найти лёгкий заработок в соцсетях. И чаще всего попадают на уловки мошенников. Экстремизм, терроризм, чаще всего студенты тоже подвергаются влиянию в интернете.

Участие во встрече принимают специалисты управления по делам религий, криминальной полиции, волонтёры и студенты колледжей.

НУРТАС НУРМАГАМБЕТ, главный специалист отдела управления по делам религий СКО:

— На сегодня религиозная ситуация в области стабильная. Однако, всегда существуют риски распространения деструктивно-религиозной идеологии. Так сотрудниками управления по делам религий проводятся мероприятия по недопущению распространения деструктивной идеологии. В первую очередь, мы делаем акцент на превенции, а не на борьбу с последствиями. Так по всей области у нас существуют информационно-разъяснительные группы.

За три месяца этого года провели более 800 таких мероприятий, охватили более 10 тысяч человек. Мониторят специалисты и интернет-пространство.

НУРТАС НУРМАГАМБЕТ, главный специалист отдела управления по делам религий СКО:

— Было реализовано около 92 контрпропагандистских визуальных материала, направлено на блокировку более 5 тысяч материалов, содержащих деструктивный характер. Сотрудниками полиции за первый квартал этого года зарегистрировано 8 фактов правонарушений в сфере религий.

Затронули на встрече и тему интернет-мошенничества, а также рассказали об актуальных программах господдержки для молодёжи.

Диана Салихова