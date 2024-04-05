Ансамбль «Звонница-Наследие» привез призовые места с международного конкурса в России

Образцово-показательный вокально-хореографический казачий ансамбль «Звонница-Наследие» привез в родной Петропавловск 2 призовых места. 29 марта в г.Казани Республики Татарстан состоялся 72-й международный конкурс «Слияние культур».

ЛЮБОВЬ САЙФУДИНОВА, музыкальный руководитель среднего состава казачьего ансамбля «Звонница-Наследие»:

— На суд жюри было представлено 3 номера. От ансамбля было представлено 2 песни — это «Прялица» и «Колосочки». Профессиональное жюри, в состав которого входили заслуженные артисты Российской Федерации, Республики Татарстан, требовательно относились к номерам, которые представлялись на сцене в этот день. География конкурса была достаточно широкой.

Дуэт Платона Радионова и Арины Щербаковой занял 1 место в номинации «Народный вокал. Малые формы». Ребята младшего состава исполнили русскую плясовую песню «Рукавички барановые».

ПЛАТОН РАДИОНОВ, участник казачьего ансамбля «Звонница-Наследие»:

— Я занимаюсь в ансамбле 5 лет. Мне нравится ходить туда. У нас ансамбль вокально-хореографический. Мне нравятся дроби. Это ногами отбивать.

В номинации «Народный вокал. Ансамбль» коллектив занял почётное 2 место.

ДАРЬЯ ЗИНКЕВИЧ, участница казачьего ансамбля «Звонница-Наследие»:

— Конкурс в Казани мне запомнился тем, что мы стали участниками мастер-класса по народному танцу от экс-солиста государственного ансамбля им. И.Моисеева Владислава Озерянского. Я люблю задор. Очень хороший коллектив, мне сразу понравилось. Много эмоций принесло. Очень дружная атмосфера. Мне не захотелось уходить, поэтому я осталась.

Призовые места на международных и республиканских фестивалях ансамбль «Звонница-Наследие» занимает не впервые.

ОЛЕСЯ ТРИШИНА, музыкальный руководитель младшего состава казачьего ансамбля «Звонница-Наследие»:

— В марте этого года мы приняли участие в конкурсах «ZhuldyzArt Kazakhstan» и «Таланты Казахстана». Ребята были высоко оценены. Мы получили Гран-при, медали и грамоты.

В репертуаре коллектива более 100 русских и казачьих песен. Постановка творческого номера — это очень кропотливая, многочасовая работа. Руководители ансамбля вместе с участниками прорабатывают каждый момент. Не обделены вниманием и костюмы для музыкальных номеров.

ТАТЬЯНА УТЕЖАНОВА, художественный руководитель казачьего ансамбля «Звонница-Наследие»:

— Мы гордимся тем, что являемся представителями городского Дома культуры, и выражаем огромную благодарность администрации в лице Швеглер Карины Ивановны за оказанную нам поддержку. И благодарим за сшитые великолепные костюмы, которые отмечают всегда на всех конкурсах члены жюри.

В этом году ансамбль «Звонница-Наследие» отмечает свое 28-летие. 19 мая у коллектива состоится отчетный концерт. Ребята обещают удивить всех зрителей не только старыми, но и новыми номерами.