Александр Черкас из района Шал акына в этом году засеет разными культурами 8 тысяч га земли

Почти четверть века свой бизнес строит Александр Черкас из района Шал акына. Предпринимателем он стал в начале двухтысячных, прежде работал ветврачом. Со временем разобрался не только в животноводстве, но и в растениеводстве. Владелец нескольких предприятий под посев различных культур в этом году отвёл 8 тысяч га земли.

АЛЕКСАНДР ЧЕРКАС, руководитель ТОО «Черкас А. Л.», ТОО «Городецкое», район Шал акына:

— Из них 4 тысячи га пшеницы, в этом году ввожу в севооборот чечевицу — 500 га, 1000 га — лён, 800 га — рапса, гороха — 500 га. Остальное — кормовые. В 2023 году мы внесли 750 тонн минеральных удобрений. На этот год мы приобрели 100 тонн удобрений сульфоаммофос и 150 тонн селитры. Мы сделали в прошлом году анализ почвы по всем позициям практически все на среднем уровне находится, где-то превышает.

Запас ГСМ и семенного материала имеется. Основная часть техники готова к выходу в поле. Это будет возможно при благоприятных погодных условиях.

АЛЕКСАНДР ЧЕРКАС, руководитель ТОО «Черкас А. Л.», ТОО «Городецкое», район Шал акына:

— МТМ 1965 года строительства, мы в 2013 году его перекупили. Оно было в убогом состоянии, захламленное, убитое. Работаем мы не в минус, а в плюс. Каждый год, что-то развиваем. Зарплата у нас стабильная. Как в советское время оплачиваем аванс и зарплату в конце месяца без задержек.

По мере возможности аграрий старается обновлять парк техники, приобретает в основном импортные модели. В посевной кампании в районе Шал акына в этом году задействуют 842 трактора различной модификации, 841 зерновую сеялку, 65 современных высокопроизводительных посевных комплексов.

Дарья Пышмынцева