Аким СКО встретился с жителями села Доброжановки, куда пришла большая вода

Сегодня аким СКО Гауез Нурмухамбетов посетил Аккайынский и Тайыншинский районы. В селе Рублевке проводятся укрепительные работы земельного обвалования. Снята угроза подтопления домов. В село Доброжановку Тайыншинского района пришла большая вода. Совместными усилиями проведена работа по прокладке отводного канала и сделаны прораны. Благодаря этому вода не зашла в дома. Сейчас она идёт на спад. «Встретился с жителями села, отметил, что сохранение жизней людей и домашнего скота — первостепенная задача», — написал глава региона в соцсетях. К приходу талых вод готовятся в Келлеровке. Там укрепляют дамбу, откачивают воду, идет заготовка инертных материалов. Эта работа направлена не недопущение подтопления домов.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня, зная, что в это село зашла вода, я специально приехал, чтобы Вас поддержать, быть рядом с Вами в этот период. Вы видите вся техника здесь, люди, аким района. Такой воды не было, столько снега не было. Если, где-то вода в дома зашла, мы будем, конечно, компенсировать. Правительство, государство, местная исполнительная власть всё сделаем, чтобы Вас поддержать.

Дарья Пышмынцева