Аким СКО проверил запасы стабфонда и поручил сдерживать цены на социально значимые продукты

Аким СКО ознакомился с запасами продуктов стабилизационного фонда. Гауез Нурмухамбетов отметил, что вопросам продовольственной безопасности в период паводка уделяется особое внимание.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Есть поручение Главы государства в паводковый период и в целом держать цены на социально значимые продукты на контроле, чтобы не было роста, чтобы не было спекуляций. Мы знакомимся с запасами стабфонда. Задача управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, управления торговли, задача акимов районов, чтобы не было роста цен.

Гауез Нурмухамбетов отметил, что с учётом погодных условий пик паводка в области ожидается в конце этой недели. Аким области сказал, что при необходимости запасы стабфонда будет необходимо оперативно доставлять в пострадавшие от большой воды районы. У местного стабфонда для этих целей есть три газели.

ЖАКСЫЛЫК ЕСДАУЛЕТОВ, председатель правления АО «СПК «Солтустік»:

— Запас риса у нас 367 тонн, запасы сахара 1333 тонны, соль 421 тонна, окорока местного производства 493 тонны. Запасы подсолнечного масла 838 тысяч литров, запасы яйца куриного 5,6 млн штук на сегодняшний день. Мы на сегодняшний день готовы вывозить нашу продукцию в любую точку СКО. Продукция имеется.

В областном стабилизационном фонде сегодня хранится запас продуктов, которого хватит населению на 4-5 месяцев.

Дарья Пышмынцева