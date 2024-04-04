Жителей Кожевенного посёлка оповещают об эвакуации во время паводка

Противопаводковые мероприятия сегодня проходят в посёлке Кожевенном. В составе группы — активисты молодёжного ресурсного центра, добровольцы, специалисты департаментов полиции и чрезвычайных ситуаций. Они предупреждают население о приходе воды и советуют заранее подготовить необходимые вещи и документы для эвакуации.

БЕЙБИТ КЕРЕЕВ, участковый инспектор полиции:

— В 2017 году был потоп очень глобальный. В данный момент, чтобы такого не произошло, предупреждаем людей, ходим и уведомляем, чтобы все документы, ценные вещи с собой захватили в экстренных случаях, чтобы в домах отключили всё электричество, чтобы не было замыканий.

Активисты молодежного ресурсного центра и движения «Помощь рядом» готовы активно помогать гражданам во время паводков. К противопаводковым мероприятиям привлечено более 1000 волонтёров со всей области.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодёжного ресурсного центра г. Петропавловска:

— Есть 7 мобильных капитанов. Мы создали штаб, раздавали брошюры, где написаны номера телефонов. У нас есть волонтёры быстрого реагирования. В каждом районе у нас есть волонтёры. Есть 7 мобильных капитанов и за каждым из них закрепили 15-20 волонтёров.

В посёлке насчитывается более 100 домов. Ольга Ходыкина переехала сюда почти 50 лет назад. Вспоминает 2017 год, когда десятки домов оказались в воде.

ОЛЬГА ХОДЫКИНА, жительница Кожевенного посёлка:

— По окна вода стояла. Дед у меня прятался в бане. Воды кругом было полным — полно, очень много. Зашли в дом, не было воды. Утром стали звонить, стучать по окошкам, говорить «Выходите». Вода была возле кровати. И холодильники плавали, всё плавало.

Ситуация по паводку находится на круглосуточном контроле служб ЧС и полиции. В случае чрезвычайной ситуации любой может обратиться по номерам «112» и «102».

Валерия Сиваш