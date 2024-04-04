В Уалихановском районе участковый инспектор помог в восстановлении автодороги

За несколько дней в Уалихановском районе зарегистрировано несколько переливов через дороги. Оказалось заблокированным село Жасулан. Две водопропускные трубы под грунтовой дорогой не справились с напором воды из искусственного водоёма, вышедшего из берегов. Два дня местные жители не могли добраться до райцентра Кишкенеколь. Утром 3 апреля участковый инспектор Акбулакского сельского округа Серик Амирбеков, который вместе с местными жителями был отрезан от внешнего мира, организовал экстренный ремонт дороги. На его просьбу откликнулся директор ТОО «Unite-инвест», который выделил технику и людей. К работе подключились и сельчане. Перелив засыпали боем кирпича, вручную сложили бордюры. По восстановленной дороге сельчане смогли проехать в магазин, а из райцентра доставили горючее и помпу, которая сразу пригодилась в одном из домов. Воду из подпола откачали. Вечером вода вернулась и вновь пришлось перекрывать дорогу, движение по которой стало опасным. Несколько сотрудников круглосуточно остаются на дежурстве в селе Жасулан.

Валерия Сиваш