В АНК открыли фонд помощи пострадавшим от паводка

В областном Доме дружбы развернулся оперативный штаб. Активисты волонтёрских организаций встретились, чтобы обсудить подготовку к паводковому периоду.

ДАМИР АБДИН, руководитель волонтёрского движения «Помощь рядом»:

— Создали штаб волонтёров быстрого реагирования. В этом году мы обошли уже 340 дворов по Петропавловску, вручили людям памятки, брошюры. Мы стараемся эти тяжелые случаи заранее устранять. Зимой специально ходили к одиноко проживающим, многодетным семьям. Очищали их территорию от снега, чтобы весной их не затопляло. Вывозили этот снег.

Волонтёры оказывают неоценимую помощь в период чрезвычайных ситуаций. С этого дня в областной АНК открыт фонд помощи пострадавшим от паводка. Каждый желающий может внести свой вклад и принести сюда вещи первой необходимости.

АЛЛА ПИСАРЕНКО, руководитель штаба АНК по СКО:

— Наша помощь крайне необходима всем тем людям, кто попал в очень тяжелые жизненные обстоятельства. Открыт пункт сбора по благотворительной помощи. Что же можно принести? Прежде всего, это продукты питания. Все, что небоходимо человеку на каждый день. Это вещи, теплые вещи, так как у нас пока еще достаточно холодное время года. Постельное белье, теплые одеяла, возможно, спальные мешки, посуда, чайники, термопоты, детская посуда, детское питание, средства гигиены.

Старшие товарищи объяснили новобранцам принципы волонтерской деятельности, раздали информационные памятки с правилами поведения в период паводка.

Валерия Филатова