Спасатель из Туркестанской области скончался в Тайыншинской межрайонной больнице

В ночь на 2 апреля в реанимационном отделении Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы от острого инфаркта миокарда скончался командир отделения пожарной части № 6 Сайранского района Туркестанской области Бекжан Балданов. В нашу область спасатель прибыл 1 апреля в составе группы для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий. Поступил в больницу вечером того же дня с жалобами на плохое самочувствие. Готовился к госпитализации в Петропавловск посредством санавиации. Представители министерства по чрезвычайным ситуациям, регионального профильного департамента и акимата Северо-Казахстанской области выражают глубокое соболезнование родным и близким, коллегам в связи с безвременной кончиной командира.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы потеряли спасателя Бекжана Куанышевича. Он останется в памяти тех, кто его знал. Я направил телеграмму соболезнования в Туркестанскую область. Местный департамент по ЧС организовал транспортировку тела. Спасатели, берегите себя. Спасибо, что приехали и помогаете нам.

Дарья Пышмынцева