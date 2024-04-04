О важности трудового воспитания школьников говорили на заседании общественного совета СКО

На заседании общественного совета сегодня вновь обсуждают тему о трудовом воспитании подрастающего поколения. В школах Казахстана появляются собственные теплицы, в которых работают ученики, их привлекают на субботники, а также волонтерские мероприятия. Когда подросток начинает трудиться, он не только готовится ко взрослой жизни и набирается опыта, он становится уверенее в себе и завтрашнем дне.

ПЁТР ШАРАПАЕВ, член общественного совета СКО:

— Я являюсь директором ТОО «Радуга». Компания производственная. За последние 10 лет происходит резкое снижение эффективности сотрудников и их вовлеченности. Третий год существует школа-колледж. В этом подразделении колледжа ТОО «Радуга» готовит для себя специалистов. У нас получилось, что это школа-колледж. И ТОО «Радуга» связано тесно в том числе и со школой, поэтому трудовое воспитание в школах нам близко.

Среди слушателей сегодня специалисты управления и районных отделов образования, директора школ области, председатели попечительских советов. Примечательным участником встречи является ученик 10 класса Кирилл Прасолов. Он сегодня выступит с докладом. Кирилл считает, что в этом вопросе стоит учитывать и мнения детей, поскольку это касается их напрямую, а также подростки могут привнести собственные идеи.

КИРИЛЛ ПРАСОЛОВ, президент школьного парламента, учащийся СШ №2 им. С. Садуакасулы:

— Я считаю, чтобы дети больше трудились, нужно их поощрять и вовлекать в рабочий процесс. Они должны хотеть это делать, а не потому, что их заставили. В нашей школе отличники в конце года получают одну сумму, а ударники дипломы. Это большая мотивация учиться. Когда в конце года ты получаешь какую-то сумму, может не большую, но ты понимаешь, что заработал её своим трудом.

По итогам этого заседания общественный совет выдал рекомендации: рассмотреть вопрос восстановления межшкольных учебно-производственных комбинатов, изучить опыт ТОО «Радуга» в подготовке молодых специалистов, а также направить обращение министру просвещения и депутатам Парламента РК с рекомендациями по внесению изменений в стандарты обучения школьников.



Диана Салихова