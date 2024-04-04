ЧС природного характера местного масштаба ввели в Петропавловске

С 4 апреля в Петропавловске вводят режим ЧС природного характера местного масштаба. Все для того, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию и минимизировать ущерб для окружающей среды. Причина — обильное снеготаяние, из-за которого произошло подтопление частного сектора, а также обрушение канализационного коллектора, которому уже больше 50 лет. Его износ составляет почти 100%, говорят в пресс-службе городского акимата. Обслуживает коллектор центр города, мкрн Береке, Подгору и Рабочий посёлок.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

— В этот период будут производиться работы по реконструкции коллектора по улице Абая, также будут приниматься меры по обеспечению всех противопаводковых мероприятий. Подтопленных домов у нас 12 на сегодня. Воду откачивают специалисты. Тем не менее, вода все равно прибывает из-за того, что погода сейчас плюсовая и снег тает. Снег в частном секторе, в основном, это придомовая территория и огороды. Своевременная работа по вывозу снега не была произведена, соответственно, сейчас все тает и заходит в дома. Дома, которые топит, в основном, без фундамента, находящиеся в низине.



Диана Салихова