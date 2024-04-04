Аким СКО провел встречу с послом Хорватии в Казахстане Рефиком Шабановичем

В январе этого года развитие взаимного партнерства между Казахстаном и Хорватией вышло на новый уровень. На первом заседании казахстанско-хорватской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству была заложена основа для реализации взаимовыгодных проектов в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм и здравоохранение, обеспечивающих увеличение двустороннего товарооборота. Аким Северо-Казахстанской области выразил готовность к совместной работе в данных направлениях.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Позвольте кратко озвучить Вам информацию о наших основных преимуществах, где мы готовы работать с партнерами из Хорватии. Прежде всего, это агропромышленный комплекс, имеющий большой экспортный потенциал. Занимая всего 3,6% площади республики, мы производим около 10% всей сельскохозяйственной продукции страны. Область расположена в центре зерносеющих регионов страны и собирает четверть всех выращиваемых в Казахстане сельхозкультур.

Рефик Шабанович отметил, что Республика Казахстан является очень важным экономическим и политическим партнером для Хорватии. 25 апреля в Хорватии пройдет экономический бизнес-форум между двумя странами. Событие ознаменует укрепление взаимного партнёрства.

Рефик Шабанович, посол Хорватии в Казахстане:

— Помимо тесных политических отношений между Казахстаном и Хорватией в настоящее время нужно наращивать сотрудничество в сфере бизнеса. На территории СКО необходимо содействие гражданам, которые приезжают из Хорватии и хотят вести бизнес. Соответственно, Хорватия также готова приветствовать ваших соотечественников с распростертыми объятиями. Кроме того, если у Вас есть компании, которые хотят участвовать в экономическом форуме в Загребе, прошу вас меня проинформировать. В конце концов, время еще есть, и у вас также достаточно времени, чтобы организовать поездку.

Бизнес-форум в Загребе станет площадкой для предпринимателей и инвесторов двух стран, где они смогут обсудить актуальные вопросы и обменяться опытом. Кроме того, между двумя странами есть успехи в сотрудничестве в сфере спорта, фармацевтики и промышленности. На казахстанском рынке работают 20 хорватских компаний.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы обязательно сегодня с коллегами посоветуемся и проконсультируемся по экономическому форуму, который пройдет в Загребе. Я думаю, у нас будет возможность с учетом Вашей презентации того, что Вы рассказали, отправить запросы, что сегодня наши бизнесмены заинтересуются и посетят этот экономический форум. Тем более мы видим и наблюдаем вашу насыщенную программу посещения Петропавловска.

Аким области выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве между двумя странами. В ходе визита в северный регион Рефик Шабанович посетит палату предпринимателей «Атамекен» и местный вуз, а также молочно-товарную ферму региона.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

